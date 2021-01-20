Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı
|20 Ocak 2021 11:06
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Söz konusu yazıda, Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS) ÖSYM tarafından iptal edildiği veya ertelendiği hatırlatıldı.
Covid-19 salgını sebebiyle YDS ve e-YDS'nin iptal edilmesi veya ertelenmiş olması, dil yeterliğini belgelendirmeleri için tanınan 2 yıllık sürenin sonuna gelen uzman yardımcılarının mağduriyet yaşaması ihtimalini ortaya çıkardığı ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki uygulama birliğinin sağlanması ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, Covid-19 salgını sebebiyle ÖSYM'nin sınav takvimini değiştirmesi/ertelemesi neticesinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavına(e-YDS) giremeyen uzman yardımcıları açısından Covid-19 salgınının mücbir sayılması gerektiğinin altı çizildi.
Ayrıca ülkemizde Covid-19 salgını başladıktan sonra yabancı dil şartının yerine getirilmesi için tanınan 2 yıllık süresi biten uzman yardımcılarının, söz konusu 2 yıllık süre içinde girebileceği YDS ve e-YDS'nin Covid-19 salgını sebebiyle iptal edilmesi veya ertelenmesi halinde iptal edilen/ertelenen sınav sayısı kadar ilgililere sınav hakkı tanınmasının uygun olacağı, bu hakkın ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan ilk YDS veya e-YDS'den başlamak üzere müteakip sınavlarda kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.
Tanınacak en son sınav hakkının sonucunun açıklandığı tarihe kadar; 657 sayılı Kanunun, dil şartının yerine getirilmemesi sebebiyle uzman yardımcısı unvanının kaybedilerek memur unvanlı kadroya atanmalarına ilişkin hükmün uygulanmasının ertelenmesi gerektiği değerlendirilmesinde bulunuldu.
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