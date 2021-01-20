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Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 7 bin kişiyi yakından ilgilendiren kariyer uzman yardımcılığı ile mali hizmetler uzman yardımcılığı alanlarında YDS ile ilgili görüş yazısı paylaştı. Devlet Personel Başkanlığının mülga edildiği günden bu yana yaşanan yüzlerce soruna bigane kalan Bakanlığın bu uygulaması oldukça dikkat çekici oldu. Görüş yazısında, tanınacak en son sınav hakkının sonucunun açıklandığı tarihe kadar; 657 sayılı Kanunun, dil şartının yerine getirilmemesi sebebiyle uzman yardımcısı unvanının kaybedilerek memur unvanlı kadroya atanmalarına ilişkin hükmün uygulanmasının ertelenmesi gerektiği değerlendirilmesinde bulunuldu.
 20 Ocak 2021 11:06
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Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı

Söz konusu yazıda, Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS) ÖSYM tarafından iptal edildiği veya ertelendiği hatırlatıldı.

Covid-19 salgını sebebiyle YDS ve e-YDS'nin iptal edilmesi veya ertelenmiş olması, dil yeterliğini belgelendirmeleri için tanınan 2 yıllık sürenin sonuna gelen uzman yardımcılarının mağduriyet yaşaması ihtimalini ortaya çıkardığı ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki uygulama birliğinin sağlanması ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, Covid-19 salgını sebebiyle ÖSYM'nin sınav takvimini değiştirmesi/ertelemesi neticesinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavına(e-YDS) giremeyen uzman yardımcıları açısından Covid-19 salgınının mücbir sayılması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca ülkemizde Covid-19 salgını başladıktan sonra yabancı dil şartının yerine getirilmesi için tanınan 2 yıllık süresi biten uzman yardımcılarının, söz konusu 2 yıllık süre içinde girebileceği YDS ve e-YDS'nin Covid-19 salgını sebebiyle iptal edilmesi veya ertelenmesi halinde iptal edilen/ertelenen sınav sayısı kadar ilgililere sınav hakkı tanınmasının uygun olacağı, bu hakkın ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan ilk YDS veya e-YDS'den başlamak üzere müteakip sınavlarda kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Tanınacak en son sınav hakkının sonucunun açıklandığı tarihe kadar; 657 sayılı Kanunun, dil şartının yerine getirilmemesi sebebiyle uzman yardımcısı unvanının kaybedilerek memur unvanlı kadroya atanmalarına ilişkin hükmün uygulanmasının ertelenmesi gerektiği değerlendirilmesinde bulunuldu.
Memurlar.Net
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