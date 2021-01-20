Trump yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında
|20 Ocak 2021 11:10
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Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bugün Beyaz Saray'a veda edecek Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında.
Son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacağını kaydetti.
Ne olmuştu?
ABD'de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü.
Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli"
olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı
hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı.
Seçimlerin galibi Joe Biden, bugün yerel saat ile öğle 12.00'de (TSİ 20.00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak.
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