Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.946 liradan satılıyor
|20 Ocak 2021 12:57
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.951,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|440,50
|440,70
|444,60
|444,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.903,00
|2.924,00
|2.930,00
|2.951,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|402,00
|406,00
|405,50
|409,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.837,00
|2.857,00
|2.863,00
|2.883,00
|Yarım Ziynet
|1.418,00
|1.428,00
|1.432,00
|1.442,00
|Çeyrek Ziynet
|709,00
|714,00
|716,00
|721,00
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