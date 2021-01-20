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2020'de satılan yaklaşık 2 araçtan biri yerli üretim oldu

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2019'da yüzde 43,01 iken, bu oran 2020'de 45,72'ye yükseldi- İthal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 56,98'den 54,27'ye geriledi- Otomotiv pazarında geçen yıl en fazla yerli üretim satışını Fiat, ithal satışını ise Volkswagen yaptı
 20 Ocak 2021 11:24
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2020'de satılan yaklaşık 2 araçtan biri yerli üretim oldu

- Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılında toplam satışlarda yerli üretim araçların payı 2019'a kıyasla 2,70 puanlık artışla yüzde 45,72'ye yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

- İthal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 54,27'ye geriledi

2019'da 479 bin 60 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı, 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Toplam 772 bin 788 adetlik 2020 yılı pazarında ise Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 353 bin 336, ithal araç satışı da 419 bin 452 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2019'da yüzde 43,01 iken, bu oran geçen yıl 2,70 puanlık artışla 45,72'ye yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,98'den yüzde 54,27'ye geriledi.

- Yerli üretim araç satışlarında ilk 3: Fiat, Renault ve Ford

Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 137 bin 325 adetlik satışın 132 bin 166'sı Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Ardından 101 bin 534 satışın 89 bin 561'i yerli olan Renault ve 92 bin 487'lik satışının 65 bin 556'sı yerli üretim olan Ford sıralandı.

Toyota 36 bin 942 ile dördüncü ve Honda 19 bin 885 satışla beşinci sırada yer aldı.

- İthal satışlarda aslan payı Volkswagen'in oldu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında gerçekleştirdiği 64 bin 776'lık satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu, Peugeot 43 bin 674 adetlik satış rakamıyla izledi.

Ardından 34 bin 296 adetle Opel, 30 bin 800 adetle Dacia ve 27 bin 480 adetlik satışla da Citroen sıralandı.

2020 yılına ilişkin Türkiye otomotiv pazarında yerli-ithal dağılımı şöyle gerçekleşti;

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2020
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO02142140000214214
ASTON MARTIN0171700001717
AUDI018,16818,168000018,16818,168
BENTLEY0111100001111
BMW014,27014,270000014,27014,270
CITROEN022,25422,25405,2265,226027,48027,480
DACIA025,91025,91004,8904,890030,80030,800
DS06946940000694694
FERRARI0212100002121
FIAT91,0661,29892,36441,1003,86144,961132,1665,159137,325
FORD3,69923,89727,59661,8573,03464,89165,55626,93192,487
HONDA19,8852,33722,22200019,8852,33722,222
HYUNDAI8,50619,03527,54109909908,50620,02528,531
INFINITI000000000
ISUZU000316229545316229545
IVECO00001,8511,85101,8511,851
JAGUAR02652650000265265
JEEP04,3694,36900004,3694,369
KARSAN00040404044040404
KIA013,54213,54201,9001,900015,44215,442
LAMBORGHINI0191900001919
LAND ROVER02,0102,01000002,0102,010
LEXUS01431430000143143
MASERATI0474700004747
MAZDA01561560000156156
MERCEDES-BENZ015,61715,61705,1755,175020,79220,792
MINI01,3951,39500001,3951,395
MITSUBISHI01,2371,23704,6294,62905,8665,866
NISSAN012,71712,7170544544013,26113,261
OPEL031,22931,22903,0673,067034,29634,296
PEUGEOT036,58936,58907,0857,085043,67443,674
PORSCHE06196190000619619
RENAULT89,5619,33998,90002,6342,63489,56111,973101,534
SEAT011,55111,551000011,55111,551
SKODA024,17524,175000024,17524,175
SMART0494900004949
SSANGYONG0650650043443401,0841,084
SUBARU06736730000673673
SUZUKI02,9772,97700002,9772,977
TOYOTA36,9422,01638,95801,4171,41736,9423,43340,375
VOLKSWAGEN052,74052,740012,03612,036064,77664,776
VOLVO08,2008,20000008,2008,200
TOPLAM:249,659360,450610,109103,67759,002162,679353,336419,452772,788
Anadolu Ajansı
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