Türk polisinin dikkati, tırların altına gizlenen göçmenleri donmaktan kurtardı

- "Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan'da görev yapan Türk polisi, dikkati sayesinde tırların dorsesi altında soğuktan donmak üzere olan 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Sırbistan arasında hayata geçirilen proje kapsamında, Sırbistan'ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir yandan gurbetçilerin işlemlerini kolaylaştırırken diğer yandan düzensiz göç ve sahte belgeyle seyahatin önlenmesi için mesai yapıyor.

Bu kapsamda, Batrovci Sınır Kapısı'nda görev yapan Türk polisi, Hırvatistan'a geçiş yapacak özel bir Türk firmasına ait 2 tırın dorselerinin alt kısmındaki demirlere tutunarak sınır kapılarını geçmeyi planlayan kaçak göçmenleri fark etti.

Tırların altına saklanan 2'si Fas, 2'si Somali uyruklu düzensiz göçmen, ekiplerin dikkati sayesinde soğuktan donmak üzereyken kurtarıldı.

İlk yardım müdahalesinin ardından düzensiz göçmenler Sırp polisine teslim edildi.

Türk tır şoförlerinin ise herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadan yollarına devam ettikleri öğrenildi.

- Türk polisi "Sıla Yolu"ndaki gurbetçilerin yanında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic arasında 20 Şubat 2019'da Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında yapılan görüşmede, Türk vatandaşlarının Sırbistan'da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesini de içeren "Sıla Yolu Projesi"nin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Proje kapsamında Türk polisi, 2019'da 321 bin 435, 2020'de 421 bin 556 Türk vatandaşı ile tır şoförünün sorunlarını çözdü.

Sırp polisi ile görev yapan Türk polisi, 2020'de 175 düzensiz göçmenin tır dorseleri içerisinde veya altında kaçak geçişine müdahalede bulundu. Ekiplerin dikkati, yılbaşından itibaren 10 düzensiz göçmenin yakalanmasını sağladı.