Mesleki eğitim kitap komisyonunda görev almak ister misiniz?
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü kitap yazım komisyonunda görevlendirilmek üzere takım arkadaşları arıyor
|20 Ocak 2021 11:33
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekildedir:
Mesleki Eğitimin geleceğinde senin de izin olsun.2023 Vizyonu kapsamında yenilenen çerçeve öğretim programlarına göre mesleki ve teknik liselerde okutulacak ders kitapları hazırlanmaktadır.
Bu kapsamda 9. sınıf ders kitapları hazırlanmış ve 2020-2021 öğretim yılında okutulmak üzere hazır hale getirilmiştir.
2022-2023 yılında okutulmaya başlaması planlanan 11. sınıf ve seçmeli okutulacak ders kitaplarının hazırlık süreci başlatılmıştır. Bu amaçla yazım komisyonları kurulacaktır.
Sizlerde yazım komisyonlarına http://kitap.eba.gov.tr/basvuru adresinden başvuru yapabilirsiniz.
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