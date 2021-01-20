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Kocaeli'de evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yapan kadının, bebeğini öldürdüğü iddia edildi.
|20 Ocak 2021 11:46
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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kalemcioğlu Sokak'ta ikamet eden hamile M.T. sancılarının başlamasının ardından evde doğum yaptı.
Daha sonra cinnet getiren kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçakladı.
Durumu fark eden baba, eşini ve bebeği özel bir hastaneye götürdü.
Sağlık personelince yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlenirken, kanaması olan kadın tedavi altına alındı.
M.T'nin 3 kızı olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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