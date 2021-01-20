Amasya'nın 'Şoför Nebahat'i şiddeti önlemeye gidiyor

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı mezunu Gök, 1 Ocak itibariyle başladığı görevinin ilk günlerinde sorumlu olduğu aracı servise bakıma götürdüğünde ustaların 'Aracın kaptanı gelsin' diye seslendiklerini, kaptanın kendisi olduğunu söylediğinde de karşısındakilerin çok şaşırdığını anlattı.

Aracının bakım ve temizliğini her gün titizlikle yapan genç kız, genelde erkeklerin yaptığı bir meslek olan şoförlüğü layıkıyla yerine getireceğine inandığını vurguladı.

Kentteki kamu kurumlarında bir ilki gerçekleştirerek kadın şoför istihdam ettiklerine değinen Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt da kadın istihdamına katkı sağlamak ve müdürlük işlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla göreve başlattıkları yeni mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Kurt, "Kadınlarla yakın diyalog kurmada kendisinden yararlanacağız. Hem de Amasya halkına bir mesaj vermiş oluyoruz" diye konuştu.