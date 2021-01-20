İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi
İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 30,77'ye yükseldi. Baraj doluluk oranı son 11 günde 11 puandan fazla artış kaydetti
|20 Ocak 2021 11:57
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İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,77'ye yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 11 puandan fazla artış göstermiş oldu.
Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 53,47 seviyesindeydi.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
15 Ocak: Yüzde 28,03
16 Ocak: Yüzde 28,66
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
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