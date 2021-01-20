Getir, 128 milyon dolar yatırım aldı

Daha önce dünyada yapılmamış orijinal bir iş fikri ile kurulan teknolojik girişim Getir, ikinci yatırım turunu yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamladı. Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020'de gerçekleşen birinci turda Getir'e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptılar. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo Capital de bu turda yer aldı.

Bunun yanı sıra yurtdışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi'nden Goodwater Capital, Türkiye'den Fiba ile Esas Holding de Getir'in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.

Egirişim'in haberine göre ulusal ve uluslararası arenada yatırımcıların dikkatini çeken Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5.5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı. Getir'in ikinci yatırım turu, beklenti üzerinde talep gördü.

Getir Kurucusu Nazım Salur: "Getir'i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye'nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir'in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir'in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu" dedi.

Çalışanları da ortak oldu

Getir çalışanlarının talepleri üzerine, bu yatırım turunda çalışanlara yatırımcı olma imkanı sunuldu. 250'den fazla Getir çalışanı da, kendi birikimleriyle Getir'e ortak oldu.

Yatırımlarla büyümeye devam edecek

Market ürünlerini gece gündüz dakikalar içerisinde kullanıcılarına teslim etme amacıyla kurulan Getir uygulaması, 4 farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürerek hızla büyüyor. Getir'in ardından GetirBüyük yaklaşık 4.000 ürünü market fiyatına sunarken, GetirSu ise kullanıcılarına hızlıca damacana su ulaştırıyor. GetirYemek ise sektöre getirdiği yenilikler ile bünyesinde 15.000'den fazla restoranla büyümeye devam ediyor.