1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada aşılanmalı'

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den aşı açıklaması:- "Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya ikinci aşamanın ilk adımında öncelikli aşılanmalı"
 20 Ocak 2021 12:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya ikinci aşamanın ilk adımında öncelikli aşılanmalı." dedi.
Kurugöl, çocukların, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) genellikle hafif veya belirti vermeden atlattığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının iyi yönetimi sayesinde yeni ve ağır vaka sayılarında düşüş gözlendiğini ve bunun sonucu toplumda normalleşme beklentilerinin arttığını dile getiren Kurugöl, "Ancak şimdiye kadar yapılan normalleşme süreçlerinden sonra hastalığın yeniden artışa geçtiğini ve yeni bir dalganın yaşandığını gözlemledik. Bu nedenle, normalleşmeye geçerken mutlaka kademeli olarak geçmeliyiz. Bu süreçte de okulların kademeli olarak açılması çok önemli. Bu salgınla yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.
Çocukların Kovid-19 virüsü taşıyıcısı olduğu yönündeki görüşü çok doğru bulmadığını daha çok ailedeki erişkin bireylerden çocuklara virüsün bulaştığını gözlemlediklerini aktaran Prof. Dr. Kurugöl, şöyle devam etti:

"Okulların 15 Şubat'ta kademeli olarak açılması doğru bir karar olur. Daha önceki normalleşme sürecini izleyen günlerde vaka artışları görülmüş ama artan vaka sayıları, okulların kısmi açık olmasından çok o aylarda yapılan asker uğurlamaları, düğünler, partiler ve insan hareketliliğinin artmasından kaynaklanmıştı. O dönemde gelen çocuk vakalarını incelediğimizde bulaşma kaynağının okul değil aile içi temas olduğunu gözlemledik. Zaten şu anda anaokulu ve kreşlerde eğitimler devam ediyor. Oralardan kaynaklı bir vaka artışı yok."

- "Kademeli açılmalı"

Okulların aynı anda başlamasının riskli olabileceğini de aktaran Kurugöl, "Tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime başlaması riskli olabilir. Onun yerine gerekli önlemler alınarak okulların kademeli olarak açılması daha doğru olur. Yüz yüze eğitimde en önemli sınıfların anaokulu ve ilkokul birinci sınıf olduğu düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin de risk grubunda olduğuna işaret eden Kurugöl, "Öğretmenlerimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan aşılama programında ikinci aşama grubunda yer alıyorlar. Okullar kademeli olarak açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya 2. aşamanın ilk adımında öncelikle aşılanmalı." dedi.

Kademeli eğitim başlarken bölgesel tedbirler de alınabileceğini belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, özellikle online eğitime ulaşmakta güçlük çeken köy okullarında eğitimin hızla kademeli olarak başlayabileceğini aktardı.

Önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydeden Kurugöl, "Sınıflar kalabalık olmamalı. Ders süreleri kısa, teneffüsler uzun olmalı. Temizlik faaliyetleri öğrencilerin okula gittiği servislerden başlamalı. Servislerde ve okul kantinlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı. Öğrencilere ve görevlilere bu konuda eğitimler verilmeli." şeklinde konuştu.

- "Sonraki dönemde çocuklar da uygun aşı ile aşılanmalı"

Prof. Dr. Kurugöl, şu anda çocuklarda henüz yeterli aşı çalışması olmadığını ve henüz dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmadığını belirtti.
Toplumsal bağışıklığın sağlanması için nüfusun yüzde 85'inin bağışık olması gerektiğine işaret eden Kurugöl, "Bu oranı sağlayabilmek için daha sonraki dönemde, çocuklar için aşı çalışmalarının tamamlanması ve sonucuna göre erişkinlerden sonra çocukların da uygun aşı ile aşılanması gerekir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
20 Ocak 2021 13:00		 MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
20 Ocak 2021 12:24
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
20 Ocak 2021 11:59		 İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi
20 Ocak 2021 11:57
Amasya'nın 'Şoför Nebahat'i şiddeti önlemeye gidiyor
20 Ocak 2021 11:49		 Kadınlar Kovid'den kaçarken kansere yakalanıyor
20 Ocak 2021 11:36
Obezite, çalışan sağlığını tehdit ediyor
20 Ocak 2021 11:00		 Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
20 Ocak 2021 10:51
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı
20 Ocak 2021 10:49		 Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına paletli ambulans yetişti
20 Ocak 2021 10:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı13:08 - Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi13:04 - Bakan Selçuk'tan okulların açılışı ile ilgili açıklama13:00 - Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Sütün fiyatı üreticide 2 buçuk, markette 8 lira
12:26 - Bu sefer İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi12:26 - İŞKUR, 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti12:24 - MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video12:17 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Rekabet Kurumu, Duru Bulgur hakkında soruşturma açtı12:10 - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı yakalandı
12:07 - AK Parti'li Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya geldi12:04 - 'Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada aşılanmalı'12:03 - AYM'den disiplin cezasına itirazla ilgili önemli karar!12:00 - Getir, 128 milyon dolar yatırım aldı11:59 - Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
11:57 - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
'İşletmecilerin dayanacak gücü kalmadı'
Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük yazarlığından gazete yazarlığına geçiş 6
astrofizik 1
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 8
doğduğuna pişman 2
sarıkeçili yörükleri 2
tatar ramazan 2
işletmek 2
diş teli 1
marketler,ekonomik darbe mi yapıyor sorusu 2
tanrının çekici mjolnirr 3
SON İLANLAR
Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam