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Rekabet Kurumu, Duru Bulgur hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Duru Bulgur'a soruşturma açtığını duyurdu
 20 Ocak 2021 12:16
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Rekabet Kurumu, Duru Bulgur hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama

Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiasını içeren şikayet başvurusu Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 08.03.2018 tarihinde 18-07/112-59 sayı ile soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Ankara 13. İdare Mahkemesinin 17.09.2020 tarih ve E: 2020/315, K: 2020/1569 sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 17.12.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 20-54/754-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
Memurlar.Net
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