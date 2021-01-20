Bu sefer İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi
İran'da Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, atamaları yapılmayan öğretmenlerin sesini duyurmak için İran Meclisi önünde eylem düzenledi
|20 Ocak 2021 12:26
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İran'da Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, atamaları yapılmayan öğretmenlerin sesini duyurmak için İran Meclisi önünde eylem düzenledi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, başkent Tahran'da meclis binası önünde attıkları slogan ve taşıdıkları pankartlarla göreve atanamayan öğretmenlerin sorunlarını gündeme getirdi.
Gösteriye katılan eğitim camiasından bazı eylemcilerin, şehir dışından geldikleri ve meclis binası etrafındaki parklarda geceledikleri belirtiliyor.
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