İŞKUR, 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti
|20 Ocak 2021 12:26
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020'de istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.
İŞKUR'un 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık ettiğini aktaran Selçuk, işe yerleşmelerden 834 bininin özel sektörde olduğunu bildirdi.
İş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Programlarına da değinen Selçuk, 2020'de düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldığını, 87 bin kişinin de Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindiğini aktardı.
"2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
"Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile iş arayan vatandaşlara ve işverenlere destek verilmeye devam edildi. 2020'de 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik."
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