Rektör Özaydın'dan açıklama: Belgesi kabul edilmeyen adaylar bana mail atsın
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Arif Özaydın, memurlar.net'te yer alan haberle ilgili olarak, sorun yaşayan adayların kendisine mail atmasını istedi.
|20 Ocak 2021 14:00
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Dün, memurlar.net'te yer alan haberde, Gaziantep Üniversitesinin, ilanda yazmasına rağmen e-devlet belgelerini kabul etmediğine dikkat çekilmişti.
Haberde, ön değerlendirme sonuçlarında, 38 numaralı adayın -devletten aldığı mezuniyet belgesini sunmasına rağmen elendiğine yer verilmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Arif Özaydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Yüksek lisans,doktora,araştırma görevlisi,öğretim görevlisi, okutman ilanlarında istenilen belgelerin üniversite tarafından kabulünde haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, elinizdeki bilgi ve belgeleri dilekçenize ekleyerek liyakat@gantep.edu.tr adresin atınız." dedi.
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