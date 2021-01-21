1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite karnelerinin detayları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin 2019 yılı üniversite izleme kriterlerini devlet ve vakıf üniversitesi bazında sıraladık.
 21 Ocak 2021 00:01
+Aa- Yazdır
Üniversite karnelerinin detayları

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılı göstergelerinden başlamak üzere devlet ve vakıf üniversitelerine beş başlıkta ve kırkın üzerinde farklı göstergede karne verilmektedir.

Söz konusu göstergeler;
-Eğitim ve Öğretim,
-Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın,
-Uluslararasılaşma,
-Bütçe ve Finansman,
-Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk,
olarak beş başlık altında belirlenmiştir.

2018 ve 2019 yılına ait üniversite düzeyinde verilen karnelere bu adresten ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, devlet ve vakıf üniversiteleri özelinde göstergelerdeki sıralamaları aşağıdaki dosyalardan inceleyebilirsiniz.

A. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

A.1 Mezun Olan Doktora Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) İlk %5'lik Dilime Giren İlk Beş Program Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.2.2 Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) İlk %5'lik Dilime Giren İlk Beş Programı ve Bu Programların Kendi İçindeki Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.3 Uluslararası Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.4.1 Öğrencilerin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.4.2 Öğrencilerin Yaptığı Endüstriyel Projelerin Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.6 Programların Genel Doluluk Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.7 Erişilebilen Ders Bilgi Paketi Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.8 Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.9 Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Program Dışındaki Diğer Programlardan Alabildikleri Ortalama Seçmeli Ders Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda Akredite Olduğu Belirtilen Lisans Programı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.11.1 Üniversite Kütüphanesinde Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.11.2 Üniversite Kütüphanesinde Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE ve YAYIN

B.1 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI Ve AHCI Endeksli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.3 En Yüksek %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.4 Üniversite Adresli Bilimsel Yayınlara Açık Erişim Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.5.1 Başvurulan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.5.2 Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.7 YÖK 100/2000 Projesi Doktora Bursiyeri Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.8 YÖK-YUDAB Bursiyeri Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.9 TÜBİTAK Tarafından Öğrenci Ve Öğretim Elemanlarına Verilen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Bursu Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.10 TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Destek Programı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.11 Ulusal ve Uluslararası Özel veya Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenmiş Ar-Ge Niteliği Taşıyan Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.1 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre Dünya Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.2 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre Bölgesel Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.3 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre Ulusal Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.4 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre Dünya Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.5 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre Bölgesel Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.6 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre Ulusal Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.7 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre Dünya Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.8 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre ulusal sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) İstihdam Edilen Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.14.1 Üniversite Laboratuvarlarında Ar-Ge, İnovasyon Ve Ürün Geliştirme Kapsamında Sunulan Hizmet Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.14.2 Üniversite Laboratuvarlarında Ar-Ge, İnovasyon Ve Ürün Geliştirme Kapsamında Sunulan Hizmetlerden Elde Edilen Gelir

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C. ULUSLARARASILAŞMA

C.1.1 İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.1.2 İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu Doktoralı Öğretim Görevlisi Ve Araştırmacı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.2 Üniversitedeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.3.1 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğretim Elemanı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.3.2 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.4.1 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.4.2 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gönderilen Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.5 Üniversite Öğretim Elemanlarının Aldığı Uluslararası Fonlara Dayalı Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.6 Yurt Dışındaki Üniversiteler Veya Kurum Ve Kuruluşlar İle Ortak Yürütülen Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D. BÜTÇE ve FİNANSMAN

D.1 Merkezi Bütçe Dışı Öz Gelir, Döner Sermaye, Fon Vb. Gelirlerin Yıllık Bütçeye Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.2 Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezinin Kar Ya Da Zararının Toplam Ciroya Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.3.1 Ar-Ge'ye Harcanan Bütçe Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.3.2 Ar-Ge'ye Harcanan Yatırım Bütçesi Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.4.1 Endüstri İle Ortak Yürütülen Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.4.2 Endüstri İle Ortak Yürütülen Projelerin Toplam Bütçesi

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.5 Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.6 Öğrenci Başına Yapılan Harcama Miktarı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.7 Yayın Alımının Bütçeye Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.8 Üniversitenin Sağladığı Eğitim Burslarından Faydalanan Öğrenci Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E. TOPLUMA HİZMET ve SOSYAL SORUMLULUK

E.1 Üniversitenin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Mesleki Eğitime Yönelik Verilen Sertifika Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.3 Kariyer Merkezi Çalışmaları Kapsamında Öğrenci Ve Mezunlara Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.4 Kamu Kurumları İle Birlikte Yürütülen Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.5.1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Entegrasyon Ve Kapsayıcılığa İlişkin Yapılan Faaliyet Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.5.2 Üniversitenin Aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı Ve Engelli Dostu Ödülü Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.6.1 Üniversitenin Sıfır Atık, Yeşil Kampüs Ve Çevrecilik Alanlarında Aldığı Ödül Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.6.2 Üniversitenin Yeşil, Çevreci Üniversite Endeksindeki Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK, Doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlattı
19 Ocak 2021 10:56		 Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası
14 Ocak 2021 09:11
Akademisyen çift, Türkiye'nin ilk mRNA aşısı için ter döküyor
13 Ocak 2021 11:09		 KTÜ'lü profesöre depremle ilgili araştırmaları TÜBA ödülü getirdi
11 Ocak 2021 12:41
YÖK'ten 'YÖK Ulusal Tez Merkezi' açıklaması
11 Ocak 2021 10:21		 YÖK doçentlik başvurularında dijital dönemi başlatıyor
09 Ocak 2021 11:19
İLKSAN üyelerine, sınavsız-tezsiz yüksek lisans imkanı
08 Ocak 2021 15:14		 2020'nin en iyi 10 bilimsel keşfi... İki Türk listede
08 Ocak 2021 07:35
Lise öğrencilerine üniversiteden ders alma imkanı
07 Ocak 2021 10:43		 Bir vakıf üniversitesi sınavları yüz yüze yapma kararı aldı
07 Ocak 2021 00:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı00:51 - Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj00:23 - Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı00:19 - ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor00:12 - ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi00:01 - Üniversite karnelerinin detayları
00:01 - 21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor23:35 - 'Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz'23:22 - Bakan Koca: 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu23:09 - Binali Yıldırım, aşı çalışmalarının sürdüğü fabrikaya gitti23:04 - Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu
22:57 - 17 asırdır lahit, yarım asırdan fazladır ise duvar22:55 - AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine coğrafi engelleme cezası22:51 - Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili22:44 - Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira22:43 - Eskişehir'de fizik kurallarını hiçe sayan yol
22:22 - Burdur'un ilk kadın halk otobüsü şoförü direksiyona geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite karnelerinin detayları
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geldi
21 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
ROKETSAN'dan Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor
Batman'da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aslan Burcu erkeği 3
idealize etmek 1
sözlükteki canlanma 4
aradaki farkı korumak 2
mavi mor yeşil 1
şişman doğmak 1
didim 3
Python 2
Her kedinin bir kimliğinin olması 2
yani özür dilerim 1
SON İLANLAR
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam