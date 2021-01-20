Sütün fiyatı üreticide 2 buçuk, markette 8 lira
|20 Ocak 2021 12:44
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Üreticilerin zorlu şartlar altında besledikleri hayvanlardan toplanan sütler, 2 lira 55 kuruşa satın alınıyor. Fabrikalarda farklı çeşitlerle işlenen bu sütler, marketlerde 7-8 lira arasında alıcı buluyor.
Hayvanlardan sağılan ilk sütlerin ve sonradan işlenenler arasındaki fiyat farkının fazla olduğunu belirten üreticiler, yaşanan bu durumdan aracıların kar ettiğini vurguluyor.
"KİRALARI SÜTTEN ÇIKARTACAKLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"
Marketlerin kendi zam oranlarını ekleyerek satış yaptığını belirten süt üreticisi Abdullah Türkmen, işlenmiş ve üreticiden alınan süt arasında hem fiyat hem de besin değeri farkı olduğunu söyledi. Üreticilerin süt satışından zarar ettiğini ifade eden Türkmen, "Süt bizden 2 lira 15 kuruşa alınıyor. 40 kuruşta desteği var.
Bu da 2 lira 55 kuruşa denk geliyor. Arz-talep diye düşünürsek, ben üreticiyim ve bende arz oluşmadı. Talep kime göre oluyor bilmiyoruz. Fiyatların bu rakamlara ulaşmasında marketlerin kendi zamlarını koymasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Corona virüs sürecinde kiraları sütten çıkartacaklar diye düşünüyoruz. Sütü işlemeyi düşünürsek, en fazla 1 lira eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 1 lirada yol masrafı olsun, en fazla satılacak rakam 5 buçuk lira olmalıdır. 8 liraya ulaşması çok tuhaf bir durum.
Bende bulunan ineklerin her biri 8 kilo yem yiyor. Bir çuval yem fiyatının da 120 lira olduğunu düşünürsek, 1 kilo yemin maliyetini çıkartamıyoruz.
Aracıların daha fazla para kazandığı ve üreticinin daha fazla zarar ettiği bu dönemde, üreticiye yazık oluyor diyorum.
Mahalleleri gezerek süt satan arkadaşlarımız da var. Onların da en pahalı sattığı süt 5 liraya ulaşıyor. Bu üreticiden direkt satılıyor.
Baktığımız zaman benden alınan sütün yağ oranıyla orada işlenen sütün yağ oranı çok farklı. Bizdeki oran yüzde 60'lara ulaşıyorken marketlerden alınan sütlerdeki yağ oranı yüzde 5-15 arasında olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
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