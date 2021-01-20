1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sütün fiyatı üreticide 2 buçuk, markette 8 lira

Büyükbaş hayvan üreticilerinden 2 lira 55 kuruşa satın alınan süt, marketlerde 7-8 lira arasında satılıyor. Üreticiler, yaşanan bu durumdan aracıların kar ettiğini vurguluyor
 20 Ocak 2021 12:44
+Aa- Yazdır
Sütün fiyatı üreticide 2 buçuk, markette 8 lira

Üreticilerin zorlu şartlar altında besledikleri hayvanlardan toplanan sütler, 2 lira 55 kuruşa satın alınıyor. Fabrikalarda farklı çeşitlerle işlenen bu sütler, marketlerde 7-8 lira arasında alıcı buluyor.

Hayvanlardan sağılan ilk sütlerin ve sonradan işlenenler arasındaki fiyat farkının fazla olduğunu belirten üreticiler, yaşanan bu durumdan aracıların kar ettiğini vurguluyor.

"KİRALARI SÜTTEN ÇIKARTACAKLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Marketlerin kendi zam oranlarını ekleyerek satış yaptığını belirten süt üreticisi Abdullah Türkmen, işlenmiş ve üreticiden alınan süt arasında hem fiyat hem de besin değeri farkı olduğunu söyledi. Üreticilerin süt satışından zarar ettiğini ifade eden Türkmen, "Süt bizden 2 lira 15 kuruşa alınıyor. 40 kuruşta desteği var.

Bu da 2 lira 55 kuruşa denk geliyor. Arz-talep diye düşünürsek, ben üreticiyim ve bende arz oluşmadı. Talep kime göre oluyor bilmiyoruz. Fiyatların bu rakamlara ulaşmasında marketlerin kendi zamlarını koymasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.

Corona virüs sürecinde kiraları sütten çıkartacaklar diye düşünüyoruz. Sütü işlemeyi düşünürsek, en fazla 1 lira eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 1 lirada yol masrafı olsun, en fazla satılacak rakam 5 buçuk lira olmalıdır. 8 liraya ulaşması çok tuhaf bir durum.

Bende bulunan ineklerin her biri 8 kilo yem yiyor. Bir çuval yem fiyatının da 120 lira olduğunu düşünürsek, 1 kilo yemin maliyetini çıkartamıyoruz.

Aracıların daha fazla para kazandığı ve üreticinin daha fazla zarar ettiği bu dönemde, üreticiye yazık oluyor diyorum.

Mahalleleri gezerek süt satan arkadaşlarımız da var. Onların da en pahalı sattığı süt 5 liraya ulaşıyor. Bu üreticiden direkt satılıyor.

Baktığımız zaman benden alınan sütün yağ oranıyla orada işlenen sütün yağ oranı çok farklı. Bizdeki oran yüzde 60'lara ulaşıyorken marketlerden alınan sütlerdeki yağ oranı yüzde 5-15 arasında olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Getir, 128 milyon dolar yatırım aldı
20 Ocak 2021 12:00		 Kuraklık beklentisi su depolarına talebi arttırdı
20 Ocak 2021 07:41
Eczacılar da ekonomik destekten yararlanmak istiyor
18 Ocak 2021 11:28		 Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
18 Ocak 2021 09:34
Dolar düştü, fiyatlar inmiyor
18 Ocak 2021 07:35		 Bu meslekler pandemide ortaya çıktı
16 Ocak 2021 11:39
Gaziantep'ten çıkan fıstık fiyatlarında yüzde 200 artış bekleniyor
16 Ocak 2021 11:27		 30 AVM'nin bankalara devir süreci hızlandı
14 Ocak 2021 14:49
OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 tahminini revize etti
14 Ocak 2021 14:03		 Bakan Varank'tan 'Sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına yanıt
14 Ocak 2021 13:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı13:08 - Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi13:04 - Bakan Selçuk'tan okulların açılışı ile ilgili açıklama13:00 - Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Sütün fiyatı üreticide 2 buçuk, markette 8 lira
12:26 - Bu sefer İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi12:26 - İŞKUR, 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti12:24 - MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video12:17 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Rekabet Kurumu, Duru Bulgur hakkında soruşturma açtı12:10 - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı yakalandı
12:07 - AK Parti'li Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya geldi12:04 - 'Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada aşılanmalı'12:03 - AYM'den disiplin cezasına itirazla ilgili önemli karar!12:00 - Getir, 128 milyon dolar yatırım aldı11:59 - Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
11:57 - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
'İşletmecilerin dayanacak gücü kalmadı'
Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
likee uygulaması 1
sekban 1
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 4
mavi mor yeşil 1
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 2
son kullanma tarihi 4
Sanal market 4
538 liradan altın alan insan 1
masterchef türkiye 4
içinde u harfi olan meyveler 9
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam