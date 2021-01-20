Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.
|20 Ocak 2021 13:00
|+Aa- Yazdır
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu yamaçlarda çığ riski bulunduğu ifade edilerek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
20 Ocak 2021 12:24
|'Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada aşılanmalı'
20 Ocak 2021 12:04
|Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
20 Ocak 2021 11:59
|İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi
20 Ocak 2021 11:57
|Amasya'nın 'Şoför Nebahat'i şiddeti önlemeye gidiyor
20 Ocak 2021 11:49
|Kadınlar Kovid'den kaçarken kansere yakalanıyor
20 Ocak 2021 11:36
|Obezite, çalışan sağlığını tehdit ediyor
20 Ocak 2021 11:00
|Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
20 Ocak 2021 10:51
|TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı
20 Ocak 2021 10:49
|Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına paletli ambulans yetişti
20 Ocak 2021 10:33