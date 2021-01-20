Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi
Çorum'un Laçin ilçesinde alınan önlemler sonrasında korona virüs vaka sayısının sıfıra indirildiği bildirildi.
|20 Ocak 2021 13:08
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Çorum'un Laçin ilçesinde alınan önlemler sonrasında korona virüs vaka sayısının sıfıra indirildiği bildirildi.
Laçin Kaymakamı Emine Karataş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herkese teşekkür ederek bu süreçte gösterilen hassasiyetin devam etmesini istedi.
Karataş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Çok kıymetli Laçinliler, bugün itibariyle ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.
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