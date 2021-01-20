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Türksat-5A'nın alt sistem testleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türksat-5A'nın yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı"- "Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık 4 ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor"
 20 Ocak 2021 13:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat-5A'nın alt sistem testlerinin sorunsuz tamamlandığını belirterek, uydunun yörünge yükseltme operasyonlarının başlatıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SPACE X firmasına ait Falcon 9 roketiyle 8 Ocak'ta Türkiye saati ile 05.15'te uzaya fırlatıldığını anımsattı.

Türksat-5A uydusunun alt sistem testlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık 4 ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, sorunsuz şekilde uzaya fırlatılan uydunun, Türkiye saati ile 05.48 itibarıyla roketten ayrıldığını, ilk sinyalin ise 35 dakika sonra alındığına işaret ederek, ayrılmanın ardından ilk verilerin Güney Afrika'daki istasyondan Türksat Gölbaşı yer istasyonuna aktarıldığını ifade etti.

- "Türksat 5A'nın yolculuğu planlandığı şekilde sürmektedir"

Uydunun kapsama alanına girmesinin ardından Türksat yer istasyonları üzerinden telemetri verilerinin doğrudan uydu üzerinden alındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yörünge yükseltmeye başlamadan önce yapılması gereken kritik adımlardan olan güneş panellerinin ve elektrikli itki motorlarının bulunduğu kollarının açılması ile itki sistemlerindeki hazırlıkların tamamlanması işlemleri sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Alt sistem testlerinin tamamlanmasıyla uydunun, yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı. Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesine doğru gerçekleştirdiği yolculuğu planlandığı şekilde sorunsuz sürmektedir."

Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın dünyaya en yakın olduğu konumda uzaklığının 550 kilometreyi, en uzak olduğu konumda ise 55 bin kilometreyi bulduğunu ifade etti.

Uydunun dünyaya yakın bulunduğu yerde hızının saniyede 3 bin 350 metreye ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, en uzak durumda ise hızının saniyede 2 bin 300 metre olduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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