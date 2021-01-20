Bakan Selçuk, öğrencilerle kartopu oynadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadığı anların fotoğrafını paylaştı.
|20 Ocak 2021 13:25
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadığı anların fotoğrafını paylaştı.
Selçuk, Twitter hesabından fotoğrafla birlikte, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" paylaşımında bulundu.
Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor:) pic.twitter.com/CHxIabkxb8Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 20, 2021
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
20 Ocak 2021 13:04
|Mesleki eğitim kitap komisyonunda görev almak ister misiniz?
20 Ocak 2021 11:33
|MEB, elektronik sınav merkezlerinde kapasite artışına gidiyor
20 Ocak 2021 11:02
|Öğrenciler yarıyıl tatiline elektronik karne alarak girecek
19 Ocak 2021 11:20
|MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 350 soruluk kaynak desteği
19 Ocak 2021 10:59
|18,5 milyon öğrencinin eğitiminde dijital dönüşüm yaşandı
18 Ocak 2021 20:22
|BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
18 Ocak 2021 16:02
|MEB'den mazeret tayinlerine ilişkin duyuru
18 Ocak 2021 15:23
|Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesi güncellendi
18 Ocak 2021 09:42
|Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım
17 Ocak 2021 13:20