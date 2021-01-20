56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Yüksek Lisans ve Doktora program ilanları yayınlanmaya başladı. 56 üniversite ilanlarını yayımladı.
|20 Ocak 2021 15:30
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Yüksek Lisans ve Doktora program ilanları yayınlanmaya başladı.
56 üniversite 2020-2021 eğitim öğretim yılı, Bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanlarını yayınlamaya başladı.
Kalan üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora ilanları çıktıkça memurlar.net olarak yayınlamaya devam edeceğiz.
Yayımlanan ilanların tümü için TIKLAYINIZ
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