İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı
|20 Ocak 2021 13:57
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İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 198'e yükseldi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında, 25 şüpheli daha yakalandı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de dün, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.
Operasyonda örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen yöneticileriyle ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Operasyonun ilk gününde 173 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.
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