Erdoğan'dan kongre mesajı: Görev değişiklikleri mutlaka olacak
|20 Ocak 2021 14:04
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Bu kutlu çatı altında görev yapmış kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Kendini AK Parti ailesinin ferdi hisseden herkese partimizin tüm kademeleri açıktır, açık kalacaktır.
Tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal'ın reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz.
Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlıklarla yüzleşmeyenlerle milletimizin ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz."
AK Parti 7. Olağan Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova İl Kongrelerimize canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. https://t.co/pMUoOGEVeYRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 20, 2021
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