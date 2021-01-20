'Bunak kadın' sözü hakaret mi? Baro Başkanından skandal cevap
Gazeteci Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Halk TV'de skandal bir diyaloğa imza attı. Arslan'ın sorduğu, "Bunak kadın hakaret sayılır mı?" sorusuna verdiği çelişkili cevapla izleyenleri şaşırtırken sosyal medyada alay konusu oldu.
|20 Ocak 2021 14:20
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Gazeteci Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Halk TV'de skandal bir diyaloğa imza attı. Arslan'ın sorduğu, "Bunak kadın hakaret sayılır mı?" sorusuna verdiği çelişkili cevapla izleyenleri şaşırtırken sosyal medyada alay konusu oldu.
DURAKOĞLU'NDAN ÇELİŞKİLİ CEVAP
Ayşenur Arslan'ın sorduğu, "Bunak kadın hakaret sayılır mı?" sorusuna cevap veren Durakoğlu uzun bir süre düşündükten sonra, "Hayır sanmıyorum, bunamak tıbbi de bir terim." dedi.
Arslan, araya girerek, "Benden söz ediliyor" deyince çark ederek büyük bir skandala imza atan terör destekçisi avukat Durakoğlu, "Ha yani tabi o zaman olabilir, olur" dedi.
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