Trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
Şırnak'ta trafik polisleri araçların kardan kaymasını önlemek için kar temizliği yaptı.
|20 Ocak 2021 14:22
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Şırnak'ta trafik polisleri araçların kardan kaymasını önlemek için kar temizliği yaptı.
Şırnak'ta 2 günden bu yana etkisi süren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde önlemler alındı. Bu kapsamda Yeni Mahalle Kavşağı'nda trafik polisleri araçlara zincir ve kar lastiği uygulaması gerçekleştirdi.
Trafik ışıklarında hareket eden araçların caddede biriken kar nedeniyle kaydığını gören polis, küreklerle caddeyi kardan temizledi.
Polislerin bu hareketi sürücüler tarafından takdirle karşılandı.
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