Sahte çağrı merkezi üzerinden SGK'yı dolandırmışlar
|20 Ocak 2021 14:29
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı göstererek Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, yaklaşık 3 ay süren soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Yakalanan 26 zanlıdan H.Ş, E.K, İ.Y.Ö, S.Ç. ve Ö.U'nun kurduğu sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişinin çalışmadıkları halde sigortalı gösterildiği tespit edildi.
Ayrıca, söz konusu sigortalıların emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan yararlandığı ortaya çıktı.
Zanlıların sahte sigortalılar üzerinden İŞKUR'dan da işbaşı eğitim programı, işsizlik maaşı ve prim aldıkları, şirket adresi olarak gösterilen adreslerin farklı kişilere ait evler olduğu da belirlendi.
Yapılan incelemede şüphelilerin, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında kamuda çalışma cezası verilen 6 kişiye sahte evrak düzenleyerek sabit bir işte çalışmış gibi gösterdikleri ve bu sayede hükümlülükten muaf tutuldukları anlaşıldı.
Denetimli serbestlik kapsamında sahte evrak düzenleterek hükümlülükten kurtulmaya çalışan İbrahim A, farklı bir suçtan arandığı tespit edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski eş katili: Boğazını kestim, canı acımasın diye birkaç bıçak darbesi daha vurdum
20 Ocak 2021 14:09
|Kocaeli'de evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
20 Ocak 2021 11:46
|Yasak aşk bebeğini dolapta sakladı, poşete koyup kocasına verdi
20 Ocak 2021 10:44
|Adana'da kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü
20 Ocak 2021 10:38
|Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
20 Ocak 2021 10:37
|Çocuklarını siyanür içirmekle tehdit etmiş
20 Ocak 2021 09:35
|Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı
20 Ocak 2021 08:49
|Özdağ olayında çelişkili ifadeler
20 Ocak 2021 08:01
|Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
20 Ocak 2021 07:21
|Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü
20 Ocak 2021 07:20