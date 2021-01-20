1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte çağrı merkezi üzerinden SGK'yı dolandırmışlar

Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı göstererek Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı.
 20 Ocak 2021 14:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı göstererek Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, yaklaşık 3 ay süren soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Yakalanan 26 zanlıdan H.Ş, E.K, İ.Y.Ö, S.Ç. ve Ö.U'nun kurduğu sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişinin çalışmadıkları halde sigortalı gösterildiği tespit edildi.

Ayrıca, söz konusu sigortalıların emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan yararlandığı ortaya çıktı.

Zanlıların sahte sigortalılar üzerinden İŞKUR'dan da işbaşı eğitim programı, işsizlik maaşı ve prim aldıkları, şirket adresi olarak gösterilen adreslerin farklı kişilere ait evler olduğu da belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında kamuda çalışma cezası verilen 6 kişiye sahte evrak düzenleyerek sabit bir işte çalışmış gibi gösterdikleri ve bu sayede hükümlülükten muaf tutuldukları anlaşıldı.

Denetimli serbestlik kapsamında sahte evrak düzenleterek hükümlülükten kurtulmaya çalışan İbrahim A, farklı bir suçtan arandığı tespit edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski eş katili: Boğazını kestim, canı acımasın diye birkaç bıçak darbesi daha vurdum
20 Ocak 2021 14:09		 Kocaeli'de evde doğum yapan kadının bebeğini öldürdüğü iddiası
20 Ocak 2021 11:46
Yasak aşk bebeğini dolapta sakladı, poşete koyup kocasına verdi
20 Ocak 2021 10:44		 Adana'da kulübede kaynak dumanından zehirlenen 2 kişiden biri öldü
20 Ocak 2021 10:38
Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
20 Ocak 2021 10:37		 Çocuklarını siyanür içirmekle tehdit etmiş
20 Ocak 2021 09:35
Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı
20 Ocak 2021 08:49		 Özdağ olayında çelişkili ifadeler
20 Ocak 2021 08:01
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
20 Ocak 2021 07:21		 Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye düştü
20 Ocak 2021 07:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - Bakan Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikalarını ziyaret etti15:03 - İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu14:48 - Bakan Varank'tan WhatsApp açıklaması14:40 - 2017'de fişi çekilen özellik iPhone'lara geri geliyor14:38 - Aşılamada yeni aşama: Eczacılara aşı uygulaması yarın başlayacak14:36 - Rekabet Kurulu'ndan 17 muz firmasına soruşturma
14:29 - Sahte çağrı merkezi üzerinden SGK'yı dolandırmışlar14:22 - Trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi14:20 - 'Bunak kadın' sözü hakaret mi? Baro Başkanından skandal cevap14:20 - Prof. Dr. Oğuztürk: Alkol ve sigara, koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor14:17 - Altından bile değerli 7 bin yıllık tohumlar, Bodrum'da başak verecek14:09 - Eski eş katili: Boğazını kestim, canı acımasın diye birkaç bıçak darbesi daha vurdum
14:04 - Erdoğan'dan kongre mesajı: Görev değişiklikleri mutlaka olacak14:00 - Rektör Özaydın'dan açıklama: Belgesi kabul edilmeyen adaylar bana mail atsın13:57 - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı13:49 - Para ve dokümanlar 5 dakikada sterilize edilecek13:45 - Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
13:44 - TÜİK'in güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllardır var olan şeyler 1
sözlük yazarlığından gazete yazarlığına geçiş 6
internetsiz bir hayat 4
Bill Gates 5
Sahra çölüne kar yağdı 3
boku yiyen kepçesini yanında taşır 2
masumlar apartmanı 5
torpili olmayan insan 2
diş teli 2
şirketokrasi 2
SON İLANLAR
Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam