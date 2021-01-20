Aşılamada yeni aşama: Eczacılara aşı uygulaması yarın başlayacak
|20 Ocak 2021 14:38
|+Aa- Yazdır
Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını duyurdu.
TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere birlik tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanların 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildiği ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rekabet Kurulu'ndan 17 muz firmasına soruşturma
20 Ocak 2021 14:36
|TÜİK'in güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı
20 Ocak 2021 13:44
|Sağlık Bakanlığı, virüs aşısına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı
20 Ocak 2021 11:09
|Bakanlık, ilk kez çözüm odaklı bir iş yaptı ve YDS ile ilgili görüş yazısı yayımladı
20 Ocak 2021 11:06
|SGK gayrimenkul satacak
20 Ocak 2021 10:48
|3. dönem koruma branşında eğitim başlıyor
20 Ocak 2021 10:43
|TÜBİTAK'ın personel alımında başvuru süresi uzatıldı
20 Ocak 2021 09:54
|Bilim Kurulu bugün toplanıyor
20 Ocak 2021 08:41
|ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı
19 Ocak 2021 20:45
|Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi
19 Ocak 2021 20:39