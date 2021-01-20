2017'de fişi çekilen özellik iPhone'lara geri geliyor
|20 Ocak 2021 14:40
|+Aa- Yazdır
2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisinin fişini çeken Apple yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor.
Yaklaşık 4 yıldır tanıttığı yeni modellerde tercihini Face ID özelliğinden yana kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi bu adım sonrası 'home' tuşuna da veda etmişti.
Son yıllarda sürekli gündeme gelen Touch ID özelliğinin geri geleceği iddiası bir kez daha gündemde. Bu sefer iddianın sahibi Bloomberg.
Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni iPhone modellerinde hem Face ID hem de Touch ID özelliklerine yer verilecek.
Özellikle corona virüs pandemisi sonrası maskelerin hayatımıza girmesi sonrası Face ID özelliğini kullanmak bir hayli zorlaşmıştı.
Son dönemde pek çok kullanıcı bu nedenle parmak izi özelliğinin geri gelmesini yönünde taleplerini dile getirmeye başladı.
Apple'ın bu talbe yanıt verip vermeyeceğini görmek için eylül ayında yapılması beklenen lansmanı beklememiz gerekecek.
Zira şirket henüz konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Para ve dokümanlar 5 dakikada sterilize edilecek
20 Ocak 2021 13:49
|Türksat-5A'nın alt sistem testleri tamamlandı
20 Ocak 2021 13:20
|Milli fırkateyn 'İstanbul' 23 Ocak'ta denize indirilecek
19 Ocak 2021 20:23
|Gök bilimciler iki dev radyo galaksi keşfetti
19 Ocak 2021 20:18
|Selçuk Bayraktar: Yaptığımız işleri şiir yazmaya benzetiyorum
19 Ocak 2021 17:30
|Türk mühendisler yarım saatte sonuç veren 'tanı kiti' geliştirdi
19 Ocak 2021 13:34
|Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti
19 Ocak 2021 13:20
|Samsung, çamaşırları toplayabilen, masayı kurabilen bir robot üzerinde çalışıyor
19 Ocak 2021 01:05
|Sayan: Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı
18 Ocak 2021 15:24
|Görünmeyen tehditler İHA ile tespit edilecek
17 Ocak 2021 12:17