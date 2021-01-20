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Bakan Varank'tan WhatsApp açıklaması

Bakan Varank: "Türkiye'de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli olduğu kadar Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de geçerlidir."
 20 Ocak 2021 14:48
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Bakan Varank'tan WhatsApp açıklaması

Bakan Varank: "Türkiye'de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli olduğu kadar Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de geçerlidir."
Anadolu Ajansı
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