Bakan Varank'tan WhatsApp açıklaması
Bakan Varank: "Türkiye'de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli olduğu kadar Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de geçerlidir."
|20 Ocak 2021 14:48
|+Aa- Yazdır
Bakan Varank: "Türkiye'de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli olduğu kadar Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de geçerlidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Bunak kadın' sözü hakaret mi? Baro Başkanından skandal cevap
20 Ocak 2021 14:20
|Erdoğan'dan kongre mesajı: Görev değişiklikleri mutlaka olacak
20 Ocak 2021 14:04
|Kılıçdaroğlu'ndan, milletvekilleri mektup yazdı iddiasına yanıt
20 Ocak 2021 13:40
|AK Parti'li Akbaşoğlu: İnsan Hakları Eylem Planı son noktaya geldi
20 Ocak 2021 12:07
|CHP'li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi
20 Ocak 2021 11:08
|Bitlis kar altında: Her gün 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
20 Ocak 2021 09:56
|'Irak ile işbirliği terörle mücadelede önemli gelişmelere sebep olacak'
20 Ocak 2021 09:39
|İYİ Parti'den iki yeni sistem tasarımı
20 Ocak 2021 07:54
|Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı
20 Ocak 2021 07:50
|'Bakanlık kiliseleri kamulaştırmalı'
20 Ocak 2021 07:48