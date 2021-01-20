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AK Partili Akbaşoğlu: Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili çalışmalara ilişkin, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.
 20 Ocak 2021 15:30
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AK Partili Akbaşoğlu: Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili çalışmalara ilişkin, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, pandemi sürecinde her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 milyon insanımıza aşı yapılmış vaziyette. Huzurevlerimizi, yaşlı bakımevlerimiz, engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere onlarla ilgili ve 90 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza bulundukları yerlerde aşı yapmak suretiyle sağlık ekiplerimiz tıbbi ve sosyal boyutları itibarıyla güzel bir çalışmayı ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

Gündemlerinde yargı reformu olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Tekrar Mehmetçiğimiz, rektörlerimiz, generallerimiz, bütün askerlerimize yönelik çok talihsiz, asla kabul edilemeyecek bir takım hakaretlere varacak boyutta sözler sarf edildi. Daha önce CHP yönetimi askerimize, Mehmetçiğimize 'lejyoner' yakıştırmasında bulunmuştu. Keza o 'satılık ordu' şeklinde ordumuzun tüzel kişiliğine, Mehmetçiğimize, göz bebeğimize hakarette bulunulmuştu. Onlar ancak kendi sıfatlarını başkalarına, milletimize, devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize yansıtmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Çankırı'da çorap, lastik, seramik ve granit fabrikaları kurulduğunu belirterek, binlerce insanın fabrikalarda çalıştığını aktardı. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözlerini değerlendirerek, "'Sözde cumhurbaşkanı demek onu seçen millet iradesine, milletimizin kendisine sözde demektir ki kendisinin varlığını inkar edecek bir noktayı işaretlemektedir. Kendi meşruiyetini ortadan kaldıracak ifade kullanan Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanımızdan hem de milletimizden mutlak suretle özür dilemesi bir saygının, siyasetçi olmanın, vatandaş olmanın, hukuka, demokrasiye, cumhuriyete inanmanın vazgeçilmez gereğidir. Hem CHP, hem İYİ Parti'nin HDP ile beraber kimilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyileştirilmiş parlamenter sistem dediklerin bizzat parlamenter sistemin eksik sistem olduğunu kabul ederek çalışma yaptıklarını ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Hayvan hakları ile ilgili çalışmalarına ilişkin olarak Akbaşoğlu, "Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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