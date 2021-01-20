Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri uluslararası başarı kazandı
|20 Ocak 2021 15:33
|+Aa- Yazdır
Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi, Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden 1849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması'nda rakiplerini geçerek birinci oldu.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da şubeleri bulunan Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından Rusya, Çin, Japonya gibi birçok gelişmiş ülkenin takımlar halinde katıldığı Online Kodlama ve Matematik Kış Oyunları düzenlendi.
8-11 yaş grubu kategorisindeki yarışmaya, 35 ülkeden 1849 takım katıldı.
Algoritma bölümünü geçen 159 takım, finalde karşılaştı. En yaratıcı kodlama projesi kategorisinde, Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri birinci oldu.
Açıklamada, "Sivas Valiliği olarak yarışmaya Tasarım ve Beceri Merkezinden katılan öğrenciler Mert Şanlı, İsmet Efe Altınok, Nakşidil Gülsüm Koç, Beray Sefil, Kaan Gedik, Zehranur Özdemir ile organizasyon ve destekte bulunan Robotik Kodlama Atölye liderlerini tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinden 'toplu iş sözleşmesi' eylemi
20 Ocak 2021 16:54
|Taziyeye için geldiler, hiç vaka görülmeyen köye koronayı getirdiler
20 Ocak 2021 15:50
|Trafik polisleri, araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
20 Ocak 2021 15:37
|Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı
20 Ocak 2021 15:22
|İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu
20 Ocak 2021 15:03
|Altından bile değerli 7 bin yıllık tohumlar, Bodrum'da başak verecek
20 Ocak 2021 14:17
|Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi
20 Ocak 2021 13:08
|Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor
19 Ocak 2021 21:49
|Gediz Deltası'nda kış kuşları kayıt altına alınıyor
19 Ocak 2021 20:43
|Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
19 Ocak 2021 19:40