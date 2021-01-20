Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!

Survivor 2021'in ünlüler takımından en çok para kazanan ismi Öykü Çelik oldu. TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu. TV100'de yer alan haberde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği rakamlar belli oldu.

EN ÇOK ÖYKÜ ÇELİK KAZANIYOR

İddialara göre Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yarışmacıların aldıkları rakamlar ise dudak uçuklattı. Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

ERSİN KORKUT ZİRVEDE

Bu senenin yanı sıra Survivor 2020 yarışmacılarının da kazandığı ücretler ortaya çıktı. Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Mert Öcal'ın haftalık 5.000 TL, Aycan Yanaç'ın 6.500 TL, Barış Murat Yağcı'nın 10.000 TL, Ersin Korkut'un 12.500 TL ve Yasin Obuz'un 5.000 TL aldığı ileri sürüldü.

EN FAZLA CEMAL CAN ALIYORDU

Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret aldıkları ortaya çıktı.

ÜCRETLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı söyleniyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

Kaynak: Medya Radar