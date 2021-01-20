1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.
 20 Ocak 2021 15:53
+Aa- Yazdır
Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninde kızı Julide Tolun, babasının tabutuna Fenerbahçe bayrağı ile çiçek bıraktı.

Annesi Fadime Tolun da cenaze namazının ardından oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Tolun'un ağabeyi Ufuk, kız kardeşi Pınar Tolun, ayrıldığı eşi Gaye Ayber ile yakınları da katıldı.

Uğur Tolun'un cenazesi Hacılarkırı Mezarlığında defnedildi.

- Olay

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmiş, en son Maşukiye'de görülmüştü. Tolun'dan bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, önceki gün Derbent Mahallesi'nde evinin yakınından geçen su kanalına ters devrilen aracının içinde bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Oğuztürk: Alkol ve sigara, koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor
20 Ocak 2021 14:20		 Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
20 Ocak 2021 13:00
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
20 Ocak 2021 12:24		 'Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada aşılanmalı'
20 Ocak 2021 12:04
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
20 Ocak 2021 11:59		 İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi
20 Ocak 2021 11:57
Amasya'nın 'Şoför Nebahat'i şiddeti önlemeye gidiyor
20 Ocak 2021 11:49		 Kadınlar Kovid'den kaçarken kansere yakalanıyor
20 Ocak 2021 11:36
Obezite, çalışan sağlığını tehdit ediyor
20 Ocak 2021 11:00		 Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
20 Ocak 2021 10:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı16:54 - CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinden 'toplu iş sözleşmesi' eylemi16:50 - Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu16:47 - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada mütalaa16:43 - Beyaz Saray'dan ayrılan Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz16:34 - Adalet Bakanlığının mobil uygulamaları adalete erişimi kolaylaştırıyor
16:28 - 4 sınav için 'sınav merkezi tercihi' güncellemesi16:24 - Mustafa Sarıgül'ün icra kararına itirazı reddedildi16:18 - Buzlu yolda duramayan araç evin bahçesine böyle uçtu16:06 - Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası16:06 - Trendyol indirim kodu ile sevgililer günü indirimleri16:03 - Aşılama böyle takip ediliyor: 70 bin personel görev alıyor
15:56 - Bakan Selçuk, EBA Mobil Destek Aracında öğrencilerle buluştu15:54 - İcra müdürlüğü sınavında bir çok aday başvuruları kaçırdı15:53 - Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor son yolculuğuna uğurlandı15:50 - Taziyeye için geldiler, hiç vaka görülmeyen köye koronayı getirdiler15:41 - Esnafa, gelir kaybı destekleri ödenmeye başladı
15:41 - Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
Başörtüsü mücadelesinin sembol ismine veda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarıkeçili yörükleri 2
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 8
işletmek 2
Bill Gates 5
sebepsiz zenginleşme 9
idealize etmek 1
cacık 3
gidemem 1
miras 3
içinde u harfi olan meyveler 9
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 6 İşçi Alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 4 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm 1 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Aksaray Üniversitesi lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam