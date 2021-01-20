İcra müdürlüğü sınavında bir çok aday başvuruları kaçırdı

Adalet Bakanlığı 2020 yılının Eylül ayında yaptığı açıklamayla 1100 icra müdür ve müdür yardımcısı alacağını duyurdu. Yazılı sınav 22 Kasım 2020 tarihinde yapıldı ve Aralık ayında açıklandı.

Ancak İcra Dairesi Başkanlığı, yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava katılabilmesi için gerekli olan belgelere ve başvurulara dair açıklamayı, Bakanlığın internet ana sayfasında değilde, kendi internet sitesinden yapınca aksaklıklar yaşandı.

Belge teslimi için ilk önce 22 Aralık tarihinde açıklama yapıldı. Bir çok aday bu duyurudan haberdar olmayınca başvuruları kaçırdı, bu nedenle 6 Ocak'ta ikinci bir duyuru daha yayımlandı.

Ancak sadece Bakanlık ana sayfasını takip etmekte olan çok sayıda bu ikini duyuruyu da görmedi ve başvuruları kaçırdı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeni bir başvuru hakkı tanınmasını talep ediyor.