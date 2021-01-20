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Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Doğan Şahin, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 20 Ocak 2021 16:06
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Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Doğan Şahin, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şahin ve avukatı katıldı.

Şahin, esas hakkındaki savunmasında, suçlamaları reddetti.

FETÖ ile örgütsel bağının bulunmadığını iddia eden Şahin, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Şahin, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Şahin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu Ajansı
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