Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası
|20 Ocak 2021 16:06
|+Aa- Yazdır
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Doğan Şahin, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şahin ve avukatı katıldı.
Şahin, esas hakkındaki savunmasında, suçlamaları reddetti.
FETÖ ile örgütsel bağının bulunmadığını iddia eden Şahin, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Şahin, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.
Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.
Şahin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı
20 Ocak 2021 13:57
|Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı
20 Ocak 2021 13:32
|Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
20 Ocak 2021 13:27
|FETÖ kozmik imama, mahrem yapısının yatak odalarını aratmış
20 Ocak 2021 13:18
|İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
20 Ocak 2021 13:12
|Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı yakalandı
20 Ocak 2021 12:10
|HDP eski Milletvekili Hatice Kocamana tutuklama kararı
20 Ocak 2021 11:42
|Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
20 Ocak 2021 10:52
|Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
20 Ocak 2021 10:20
|İçişleri: 2 bin 24 personelin katılımı ile 'Eren-2 Lice Operasyonu' başlatıldı
20 Ocak 2021 10:07