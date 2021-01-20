Mustafa Sarıgül'ün icra kararına itirazı reddedildi
|20 Ocak 2021 16:24
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CHP'den istifa ederek kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştüren Mustafa Sarıgül'ün başı, bugünlerde dertte.
Çiçeği burnundaki Türkiye Değişim Partisi'nin Lideri Sarıgül, siyasi hayatından daha çok hacizle gündemde
Sarıgül'ün geçtiğimiz gün, iş adamı Mustafa Turan'a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı.
Borç sonrası Sarıgül'ün, Ankara'nın Etimesgut ve Çankaya ilçeleriyle, İstanbul Şişli'de olmak üzere toplamda 6 evine haciz kararı getirildi.
Haciz kararına itiraz için mahkemeye başvuran Sarıgül hakkında İstanbul 19. İcra Hukuk Mahkemesi, kararını açıkladı.
MAHKEME İCRAYA İTİRAZI REDDETTİ
İstanbul 19. İcra Hukuk Mahkemesi, Sarıgül'ün icra kararıyla ilgili itirazını reddetti.
Sarıgül'ün, banka hesaplarındaki blokenin devam ettiğini bildiren mahkeme, tedbir kararını da reddederek yargılamanın 10 Mart'a bırakılmasına hükmetti.
ARACI BAĞLANACAK
Öte yandan, Mustafa Sarıgül'ün her gün kullandığı AUDI marka lüks aracı hakkında da İstanbul 4. İcra Dairesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
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