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4 sınav için 'sınav merkezi tercihi' güncellemesi

2020-ALES/2, 2020-DİB-MBSTS, 2020-YÖKDİL/2 ve 2020-DHBT Sınavları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi
 20 Ocak 2021 16:28
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4 sınav için 'sınav merkezi tercihi' güncellemesi

2020-ALES/2, 2020-DİB-MBSTS, 2020-YÖKDİL/2 ve 2020-DHBT Sınavları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2),
27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS),
28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ile
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavlarına,
başvuran adaylardan sınava gireceği sınav merkezini güncellemek isteyenler,

21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Söz konusu sınavlar için sınav merkezi tercihi güncelleme işlemi, 22 Ocak 2021 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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