Beyaz Saray'dan ayrılan Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: "Başka bir şekilde geri döneceğiz."
|20 Ocak 2021 16:43
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ABD Başkanı Donald Trump: "Başka bir şekilde geri döneceğiz."
Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray'dan çıktı.
Donald Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde tören düzenlenecek.
Trump, Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak ABD'de bir geleneğe daha uymamış olacak.
Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.
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