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1900 TL maaş alan belediye işçileri eylem yaptı

İstanbul'da CHP'li Kartal Belediyesi işçileri, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili belediye binası önünde eylem yaptı. İşçiler, 1900 liraya çalıştırıldıklarını söyledi.
 20 Ocak 2021 17:30
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret miktarının en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söylemiş ve belediye başkanlarına talimat vermişti.

Bugün ise Kartal Belediyesi işçilerinin yaptığı eylem, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret politikasının CHP'li belediyelerde uygulanmadığını gözler önüne serdi.

Belediye personeli, 1900 liraya çalıştırıldığını söyleyerek CHP'nin asgari ücret balonunu patlattı.

DİĞER BELEDİYE İŞÇİLERİNDEN DESTEK

Kartal Belediyesi önünde toplanan işçiler, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili eylem yaptı. Eyleme Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri de katıldı.

Eylemde söz alan Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, tıkanan TİS sürecini ve 3 yıldır 4+4 sefalet zammına mahkum olan işçilerin "Artık kaybedecek bir şeylerinin kalmadığını" söyledi.

"ARTIK KAYBEDECEK BİR ŞEY KALMADI"

Arıkan, konuşmasının devamında, 7 aydır süren TİS sürecinde hiçbir teklifte bulunmayan belediyeye tepki gösterdi.

İdari ve teknik olan sadece 20 maddenin kabul edildiğini aktaran Arıkan, parasal hiçbir maddenin kabul edilmediğini söyledi.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

İnsanca yaşanacak bir ücret istediklerini belirten Kartal Belediyesi işçileri de "İktidarı eleştiren CHP belediyesi, bina iç temizlik personelini 1900 lirayla çalıştırıyor." dedi.

İşçiler, "Bizler gece gündüz, salgın demeden yasaklarda dahi çalıştırdığınız işçileriz. Bizler hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diyerek eylemlerini sonlandırdı.
Memurlar.Net
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