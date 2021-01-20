İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: En az 2 ölü

İspanya'nın başkenti Madrid'de hareketli dakikalar yaşanıyor.

La Latina bölgesinde yer alan Toledo caddesinde saat 15 sularında patlama meydana geldi.

Patlamanın 7 katlı bir binanın en üstteki dört katında gerçekleştiği belirtildi.

EN AZ 2 ÖLÜ

El Pais'in haberine göre, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

İTFAİYE VE POLİS: YARALILAR VAR

Madrid itfaiyesi olayda yaralılar olduğunu bildirdi. Madrid Ulusal Polis Merkezi, gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

El Pais, Madrid'in merkezinde Virgen de la Paloma cemaatinin bulunduğu bir binada gerçekleşen patlamanın nedeninin belirlenemediğini yazdı. El Pais ayrıca, şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydedilmediğini açıkladı.

El Pais, patlamanın 'Residencial Los Nogales La Paloma' adı verilen huzurevinin yanında gerçekleştiğini belirtti. Huzurevi sözcüsü, hiçbir huzurevi sakininin ve çalışanının yaralanmadığını bildirdi. Sözcü, "Tüm sakinleri sokağın karşısındaki otele tahliye ediyorlar" diye ekledi.

EL MUNDO: YÜKSEK İHTİMALLE GAZ PATLAMASI

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo ise, patlamanın yüksek ihtimalle 'gaz patlaması' olduğunu iddia etti.

El Mundo, patlamanın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında bir huzurevinin ve bir okulun bulunduğunu belirtirken itfaiye ekiplerinin bölgeye giriş çıkışlara izin vermediğinin altını çizdi.