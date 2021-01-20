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Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptali kararının gerekçesi tamamlandı

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptal edilmesi kararının gerekçesini tamamladı. Mahkeme gerekçesinde, Özdağ'ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve ayrıca tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olmasının usul ve şekil yönünden hukuka aykırı bulunduğu belirtildi.
 20 Ocak 2021 17:58
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Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptali kararının gerekçesi tamamlandı

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının iptal edilmesi kararının gerekçesini tamamladı. Mahkeme gerekçesinde, Özdağ'ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve ayrıca tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olmasının usul ve şekil yönünden hukuka aykırı bulunduğu belirtildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunan Özdağ, Disiplin Kurulunca partisinden ihraç edilmişti. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, Disiplin Kuruluna sevkin gerekçesi ile Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu gerekçesiyle kararın iptali için dava açmıştı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak'taki duruşmasında Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararının iptaline hükmetti. Mahkeme, Özdağ hakkındaki hükmünün gerekçesini tamamladı. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacı Ümit Özdağı'n 'kesin çıkarma' istemli disipline sevk talebi aslının incelenmesinde; davacının disipline sevk gerekçesi olarak özetle İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile iltisaklı olduğuna yönelik iddiaların, Kavuncu şahsında tüm İYİ Parti il başkanlarını töhmet altında bırakması olarak gösterilmesine rağmen (her ne kadar dayanılmakta olan sevk maddeleri aynı dahi olsa) savunmaya davet çağrısında ve iptali istenilen kararda gösterilen sebeplerin ve vakaların ise daha kapsamlı olarak ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın hakkında da olduğu anlaşılmıştır. Siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğu ve parti içi düzenlemeleri ve çalışmaların demokrasi ilkeleri uygun olması gerektiği anayasal bir kriterdir. Bu kapsamda davacının disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve ayrıca tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olması usul ve şekil yönünden denetim makamı olan mahkememizce hukuka aykırı bulunmuştur. Bu nedenle de davacının siyasi parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile ilgili kararın iptaline karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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