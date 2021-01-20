1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Günün en düşük sıcaklığı Sivas'ta gerçekleşti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceye kadar düştü.
 20 Ocak 2021 18:56
+Aa- Yazdır
Günün en düşük sıcaklığı Sivas'ta gerçekleşti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceye kadar düştü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleşti.

İmranlı'yı, hava sıcaklığı sıfırın altında 26,4 derece olan Sivas'ın Kangal ilçesi ile sıfırın altında 26,4 derece olan Rize'nin İkizdere ilçesi takip etti.

Türkiye'nin diğer illerinde yapılan ölçümlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bayburt merkez Yaylalar köyü 25,8, Ardahan Göle 25,5, Bolu merkez 25,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi 25,4 ve Kayseri Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü 25,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Sivas merkezde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi
20 Ocak 2021 18:47		 1900 TL maaş alan belediye işçileri eylem yaptı
20 Ocak 2021 17:30
Belediyeden işçilerine yüzde 50 zam
20 Ocak 2021 17:21		 Taziyeye için geldiler, hiç vaka görülmeyen köye koronayı getirdiler
20 Ocak 2021 15:50
Trafik polisleri, araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
20 Ocak 2021 15:37		 Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri uluslararası başarı kazandı
20 Ocak 2021 15:33
Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı
20 Ocak 2021 15:22		 İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu
20 Ocak 2021 15:03
Altından bile değerli 7 bin yıllık tohumlar, Bodrum'da başak verecek
20 Ocak 2021 14:17		 Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor
19 Ocak 2021 21:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 90 parça tarihi eser ele geçirildi20:21 - İtalya, Pfizer'a karşı yasal yollara başvuracak20:18 - Türkiye'nin 'Toprak Dedesi': Hayrettin Karaca20:06 - Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor20:03 - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu20:02 - ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı görevine başladı
19:51 - 'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'19:49 - Liseyi 61 yaşında bitirdi, üniversite okumak istiyor19:47 - FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı19:45 - MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor19:39 - Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu19:31 - Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı
19:28 - Pandemide kiralık araçlara talep yüzde 23 arttı19:28 - Sofranızdan eksik etmeyin... Acı biber ömrü uzatıyor19:26 - Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı19:19 - 'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'19:18 - Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
19:09 - Hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana bir ben lazım 1
Sanal market 4
hiffet 1
Sosona 12
Hindu ölü yakma törenleri 2
acayip bay-bayan isimleri 2
kartalın aslanı haklaması 2
astrofizik 1
Aslan Burcu erkeği 3
özgeçmiş 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam