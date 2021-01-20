Günün en düşük sıcaklığı Sivas'ta gerçekleşti
|20 Ocak 2021 18:56
|+Aa- Yazdır
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceye kadar düştü.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleşti.
İmranlı'yı, hava sıcaklığı sıfırın altında 26,4 derece olan Sivas'ın Kangal ilçesi ile sıfırın altında 26,4 derece olan Rize'nin İkizdere ilçesi takip etti.
Türkiye'nin diğer illerinde yapılan ölçümlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bayburt merkez Yaylalar köyü 25,8, Ardahan Göle 25,5, Bolu merkez 25,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi 25,4 ve Kayseri Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü 25,4 derece olarak kayıtlara geçti.
Sivas merkezde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tedbirler işe yaradı, ilçede koronavirüs vakaları sıfıra indi
20 Ocak 2021 18:47
|1900 TL maaş alan belediye işçileri eylem yaptı
20 Ocak 2021 17:30
|Belediyeden işçilerine yüzde 50 zam
20 Ocak 2021 17:21
|Taziyeye için geldiler, hiç vaka görülmeyen köye koronayı getirdiler
20 Ocak 2021 15:50
|Trafik polisleri, araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi
20 Ocak 2021 15:37
|Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri uluslararası başarı kazandı
20 Ocak 2021 15:33
|Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı
20 Ocak 2021 15:22
|İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu
20 Ocak 2021 15:03
|Altından bile değerli 7 bin yıllık tohumlar, Bodrum'da başak verecek
20 Ocak 2021 14:17
|Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor
19 Ocak 2021 21:49