Hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bacağından bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi.
|20 Ocak 2021 19:09
|+Aa- Yazdır
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bacağından bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi.
Şüpheli Erdi U'nun emniyetteki işlemleri sona erdi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün gece Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınları arasındaki tartışmayı önlemek için müdahalede bulunan hastanenin özel güvenlik görevlilerinden Abdullah Sağtürk, hasta yakını Erdi U. tarafından bacağından bıçaklanmış, şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kamu görevlisi veya siyasileri eleştirilere katlanmak zorundadır ama hakarete değil
19 Ocak 2021 00:02
|Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı
17 Ocak 2021 19:54
|'Mermili tehdit' paylaşımı yapan sanık: Tepki göstermek için bunu yaptım
15 Ocak 2021 14:43
|Üvey oğlunu hortumla döverek öldüren kadına, ağırlaştırılmış müebbet
14 Ocak 2021 17:47
|Can Dündar'a 'MİT tırları' davasında verilen cezanın gerekçesi açıklandı
14 Ocak 2021 14:55
|Silahını gasbettiği polisi şehit eden sanığa müebbet hapis
14 Ocak 2021 14:25
|Adnan Oktar 30 yıl yatacak, 95'inde tahliye olacak
13 Ocak 2021 07:37
|HDP'li eski Belediye Başkanı'na 2 yıl 1 ay hapis cezası
12 Ocak 2021 19:49
|Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanığın yargılanmasına devam edildi
11 Ocak 2021 12:33
|Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
07 Ocak 2021 20:39