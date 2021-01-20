Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı
|20 Ocak 2021 19:26
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TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aşı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu. Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, "Az önce aşı oldum. Aşıdan sonra doktorlarımızın tavsiyesi üzerine 15 dakika kadar hastanede bekledik. Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyası sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde 2'nci grup aşı gelecek. Ben herkese aşıyı tavsiye ediyorum. Yapılan çalışmalar aşılamanın faydalı olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde mutlaka bütün vatandaşlarımız aşı olmalıdır" dedi.
'184 MİLLETVEKİLİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ'
Şentop, milletvekillerinin aşılanmasıyla ilgili de Sağlık Bakanlığının bir programlaması olduğunu belirterek, "Türkiye'deki milletvekilleri arasında, genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma durumu var. Türkiye genelinde dün itibarıyla açıklanan toplam vaka sayısı nüfusumuzun yüzde 2,89'una tekabül ediyor. Meclis'te 584 milletvekili var, resmi olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bunun milletvekilleri içindeki oranına bakarsak yüzde 24 oranında. Arkadaşlarımız Meclis'te hem yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içinde hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. Oralardan almış oldukları virüsü Meclis'te diğer milletvekillerine taşıma ihtimalleri de var. Bu tablo dikkate alındığında; milletvekillerimizin, öncelikli aşılanması gerekenler arasında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Şentop, yeni dönemde Meclis'te koronavirüse karşı gerekli önlemlerin de alındığını kaydetti.
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