1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu

İstanbul Üniversitesi ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiren gönüllü öğrencilerin veterinere 40 bin TL borçları oldu. Öğrencilerin isteği daha fazla hayvan tedavi ettirmek için borçlarının ödenmesi.
 20 Ocak 2021 19:39
+Aa- Yazdır
Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu

İstanbul Üniversitesi ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiren gönüllü öğrencilerin veterinere 40 bin TL borçları oldu. Öğrencilerin isteği daha fazla hayvan tedavi ettirmek için borçlarının ödenmesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübünde gönüllü olan öğrenciler üniversite ve çevresinde yaralanan sokak hayvanlarını tedavi ettiriyor. Öğrenciler hafif yaralı olan hayvanları İBB'nin Hayvan Aşılama ve Tedavi merkezi(HATÜ)'ye götürerek ücretsiz şekilde tedavi ettiriyor. Ancak ağır yaralı olanları anlaşmalı oldukları özel bir veterinere götürerek tedavilerini gerçekleştirmesini sağlıyorlar. Öğrenciler çoğunluğu kedilerden oluşan yaklaşık 200 sokak hayvanını veterinere tedavi için götürdüler. Tedavi masraflarının büyük bölümümü karşılayan öğrenci kulübünün veterinere 40 bin TL borcu oluştu. Gönüllülerden oluşan hayvan sever öğrencilerin en büyük isteği borçlarının bir an önce ödenmesi için yardımda bulunulmasını talep ediyorlar.

"40 bin TL kadar borçları var"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile birlikte 2 yıldır birlikte çalıştığını dile getiren Veteriner Hekim Aysun Mirza," Tedavi etmem için bana yaklaşık 200 hayan getirmişlerdir. Borç usulü çalışıyoruz öğrenci topluluğu oldukları için yaklaşık 40 bin TL kadar borçları var. Zamanla çevreden gelen yardımları toplayarak ödeme yapıyorlar. Hiçbir zaman sokak hayvanlarına destek olmaktan vazgeçmiyorlar. Hayvan severlere söyleyebileceğim tek şey böyle güzel kulüplere destek olmaları" dedi.

"Veteriner borcumuzu kapatmalarını istiyoruz"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Duygu Kocakaya, "Bizim üniversitede yaklaşık 200 kadar çoğunluğu kedilerden oluşan bir hayvan topluluğu var. Yaralı olanlara yardım etmek için durumu ağır olanlara özel anlaştığımız bir klinikte hafif yaralı olanları belediyenin kliniğinde tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bir öğrenci topluluğuyuz bize gelen bağışlarla hayvanları tedavi ettiriyoruz. Şuanda yaklaşık 40 bin TL kadar borcumuz var. Bizim en büyük isteğimiz kapatabildikleri kadar veteriner borcumuzu kapatmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor"

İstanbul Üniversitesi ve çevresindeki hayvanların bakımını üstlenmiş bir kulübüz Sevde Nur Soral, " Yaralanan hayvanları kliniğe götürüyoruz. Tedavi sürecimizde masraflarımız oluyor. Bu masraflarımızı hem okuldaki öğretmenlerimizden hem de mezun olan avukatlarımızdan destek bekliyoruz. Veterinere olan borçlarımızı ödemek öğrenci olarak bizi zorluyor. Borcumuz yaklaşık 40 bin TL civarında, destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı casusluktan tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15		 9'u muvazzaf astsubay, 13 kişiye FETÖ'den gözaltı
12 Ocak 2021 09:54
Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
07 Ocak 2021 10:54		 Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek
06 Ocak 2021 20:12
Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi
06 Ocak 2021 12:25		 'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
03 Ocak 2021 18:02
Koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi
03 Ocak 2021 15:57		 İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi
01 Ocak 2021 12:30
1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2021 00:00		 AK Parti İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan 5 kişiye soruşturma
31 Aralık 2020 15:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 90 parça tarihi eser ele geçirildi20:21 - İtalya, Pfizer'a karşı yasal yollara başvuracak20:18 - Türkiye'nin 'Toprak Dedesi': Hayrettin Karaca20:06 - Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor20:03 - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu20:02 - ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı görevine başladı
19:51 - 'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'19:49 - Liseyi 61 yaşında bitirdi, üniversite okumak istiyor19:47 - FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı19:45 - MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor19:39 - Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu19:31 - Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı
19:28 - Pandemide kiralık araçlara talep yüzde 23 arttı19:28 - Sofranızdan eksik etmeyin... Acı biber ömrü uzatıyor19:26 - Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı19:19 - 'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'19:18 - Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
19:09 - Hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içinde u harfi olan meyveler 10
bamya 1
Obama'nın en sevdiği yemek 6
çan eğrisi 2
sokak hayvanları 2
masterchef türkiye 4
miras 1
En sevmediğiniz özelliğiniz 9
Hindu ölü yakma törenleri 2
Fikren çökmek 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam