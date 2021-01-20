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MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor

Milyonlarca vatandaşın kullandığı ve en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son yaptığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşması uygulamayı tehlikeli hale getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da WhatsApp'ın sözleşmesi sonrası okullara ''WhatsApp kullanmayın'' uyarısında bulundu fakat bazı okullarda uyarının dikkate alınmadığı ve hala uygulamanın kullanıldığı tespit edildi.
 20 Ocak 2021 19:45
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MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor

Dünyanın en popüler anlık iletişim programı olan WhatsApp, çok tartışılan bir sözleşmeyi geçtiğimiz haftalarda gündeme getirmişti. Sözleşmeye göre artık kullanıcıların tüm verileri Facebook ile paylaşılacaktı.

Güncellenen Gizlilik İlkesi'ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler uygulamayı artık kullanamayacaktı.

MEB 'PAYLAŞMAYIN' DEMİŞTİ

Söz konusu güvenlik ihlali sonrası Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle veliler ve öğretmenler arasında sıklıkla kullanılan WhatsApp ile ilgili uyarıda bulunarak açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,"Veri Talepleri" konulu genelge yayınladı. DYS üzerinden resmi yazı ve kurumsal e-posta dışında. SMS, anlık iletişim programları vb. (Whatsapp)iletişim kanallarından veri talep edilmemesi ve paylaşılmamasını istedi.

OKULLARDA SIKLIKLA KULLANILIYOR

Özellikle MEB'in WhatsApp grupları uzaktan eğitim döneminde çok popüler oldu. Milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli WhatsApp grupları sayesinde iletişime geçiyor.

Gizlilik ihlali nedeniyle MEB'in 'paylaşım ve veri talep' uyarısının bazı okullarda dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

WhatsApp'ın öğrenciler, veliler ve öğretmen arasında sıklıkla kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI

Türkiye'deki kullanıcıları, gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'a kadar imzalamaya zorlayan WhatsApp tepkiler üzerine geri adım attı. Güncelleme tarihini 15 Mayıs'a ertelediğini duyuran WhatsApp, açıklamada, Facebook ile veri paylaşmayacağını öne sürdü.
Memurlar.Net
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