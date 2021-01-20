FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı
|20 Ocak 2021 19:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan üst düzey örgüt sorumluları Y.M. ve K.M'nin yakalanması için özel ekip kurdu.
Ekipler biri kadın 2 zanlının, Etimesgut ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün "gaybubet evi"nde gizlendiklerini belirledi.
Düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları, kılık değiştirdikleri ve kimlik değiştirdikleri, Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları tespit edildi.
K.M'nin örgütte askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi, Y.M'nin ise KYK öğrencilerinden sorumlu mahrem abla pozisyonunda bulunduğu belirlendi.
Zanlıların üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu tespit edildi.
K.M. ve Y.M'nin yakalandıkları örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda ABD doları, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.
Öte yandan bu evin örgüt üyelerince sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da belirlendi.
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