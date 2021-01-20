1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı

Zanlılardan K.M'nin örgütte askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi, Y.M'nin ise KYK öğrencilerinden sorumlu mahrem abla pozisyonunda bulunduğu belirlendi
 20 Ocak 2021 19:47
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan üst düzey örgüt sorumluları Y.M. ve K.M'nin yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler biri kadın 2 zanlının, Etimesgut ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün "gaybubet evi"nde gizlendiklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları, kılık değiştirdikleri ve kimlik değiştirdikleri, Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları tespit edildi.

K.M'nin örgütte askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi, Y.M'nin ise KYK öğrencilerinden sorumlu mahrem abla pozisyonunda bulunduğu belirlendi.

Zanlıların üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu tespit edildi.

K.M. ve Y.M'nin yakalandıkları örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda ABD doları, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

Öte yandan bu evin örgüt üyelerince sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da belirlendi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası
20 Ocak 2021 16:06		 İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı
20 Ocak 2021 13:57
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı
20 Ocak 2021 13:32		 Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
20 Ocak 2021 13:27
FETÖ kozmik imama, mahrem yapısının yatak odalarını aratmış
20 Ocak 2021 13:18		 İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
20 Ocak 2021 13:12
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı yakalandı
20 Ocak 2021 12:10		 HDP eski Milletvekili Hatice Kocamana tutuklama kararı
20 Ocak 2021 11:42
Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
20 Ocak 2021 10:52		 Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
20 Ocak 2021 10:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 90 parça tarihi eser ele geçirildi20:21 - İtalya, Pfizer'a karşı yasal yollara başvuracak20:18 - Türkiye'nin 'Toprak Dedesi': Hayrettin Karaca20:06 - Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor20:03 - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu20:02 - ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı görevine başladı
19:51 - 'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'19:49 - Liseyi 61 yaşında bitirdi, üniversite okumak istiyor19:47 - FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı19:45 - MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor19:39 - Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu19:31 - Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı
19:28 - Pandemide kiralık araçlara talep yüzde 23 arttı19:28 - Sofranızdan eksik etmeyin... Acı biber ömrü uzatıyor19:26 - Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı19:19 - 'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'19:18 - Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
19:09 - Hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kasım doksan yazı koksan 3
Efsane üçlü 5
kapitalizm 1
Beşiktaşın şampiyon olma ihtimali 8
gidemem 1
çan eğrisi 2
medeniyet 2
sözlükte olması gereken özellikler 3
sokak hayvanları 2
semaver 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam