1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı görevine başladı

ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington'daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.
 20 Ocak 2021 20:02
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington'daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.

3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminde Biden'ın adaylığı altında başkan yardımcılığına seçilen Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

56 yaşındaki Harris, ülkede bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

Biden ve Harris, tören sonrası Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Daha sonra ikili Beyaz Saray'a geçerek ilk mesailerine başlayacak.

1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı.

Harris, 2010'da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın oldu. 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İtalya, Pfizer'a karşı yasal yollara başvuracak
20 Ocak 2021 20:21		 Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
20 Ocak 2021 20:03
Trump, halefi Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı
20 Ocak 2021 18:31		 İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama: En az 2 ölü
20 Ocak 2021 17:45
Bu sefer İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi
20 Ocak 2021 12:26		 Türk polisinin dikkati, tırların altına gizlenen göçmenleri donmaktan kurtardı
20 Ocak 2021 11:28
Trump yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında
20 Ocak 2021 11:10		 Biden'ın Bakan Adayı'ndan Türkiye'ye 'S-400' tepkisi
20 Ocak 2021 10:57
Biden yönetiminde görev alacak 2'nci Türk Özge Güzelsu oldu
20 Ocak 2021 09:15		 Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı
20 Ocak 2021 08:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - 90 parça tarihi eser ele geçirildi20:21 - İtalya, Pfizer'a karşı yasal yollara başvuracak20:18 - Türkiye'nin 'Toprak Dedesi': Hayrettin Karaca20:06 - Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor20:03 - Joe Biden, yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu20:02 - ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı görevine başladı
19:51 - 'Gençler hafif atlatıyor diye biliyordum, öyle değilmiş'19:49 - Liseyi 61 yaşında bitirdi, üniversite okumak istiyor19:47 - FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı19:45 - MEB uyarmıştı: WhatsApp okullarda hala kullanılıyor19:39 - Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu19:31 - Meteorolojiden 'kar, buzlanma ve don' uyarısı
19:28 - Pandemide kiralık araçlara talep yüzde 23 arttı19:28 - Sofranızdan eksik etmeyin... Acı biber ömrü uzatıyor19:26 - Koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı açıklandı19:19 - 'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'19:18 - Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
19:09 - Hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Selçuk: Okulları yüksek kapasite ile açma kararlılığımız var
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
56 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Doktor, yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını 'oh be' başlığıyla paylaştı
Gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü
Ateş Kara: Yaz aylarında rahatlama olacak
Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu öldü
15 Temmuz'dan sonra TSK'ya sızan teğmenler gözaltında
'Türkçemiz tarihin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın en zengin ülkeleri 2
doğduğuna pişman 4
kasım doksan yazı koksan 3
kapitalizm 1
tavuk tenekede 2
diş teli 2
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 1
içinde u harfi olan meyveler 10
şirketokrasi 2
Sahra çölüne kar yağdı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sakarya Pamukova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 5 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 17 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 6 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam