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90 parça tarihi eser ele geçirildi

 20 Ocak 2021 20:23
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90 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Avanos'ta yaşayan A.U'nun tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin ev ve iş yerine baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 40 adet sikke, 20 adet toprak ve metal parçalardan oluşan obje, 11 adet yüzük, 7 adet farklı figürlerin bulunduğu kolye, 2 adet ok ucu, 2 adet küpe, 1 adet mühür, 1 adet çan, 1 adet haç, 1 adet arma, 1 adet mavi renkli taş, 2 adet kırık bilezik ve 1 adet minyatür tekerlek olmak üzere toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

A.U. gözaltına alınırken, tarihi eserler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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